В Николаеве «Hyundai» столкнулся с армейским санитарным автомобилем

В Николаеве утром 29 июня на пересечении проспекта Центрального с улицей Садовой столкнулись легковой автомобиль «Hyundai Elantra» и военный санитарный автомобиль «Богдан».

Об этом сообщают «Новости-N».

По словам очевидцев, «Hyundai» ехал по Садовой в направлении Адмиральской. Военный автомобиль двигался по проспекту в сторону 3-й Слободской. Судя по повреждениям, «Hyundai» врезался в заднюю часть военной машины. В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили повреждения.

Как именно случилось ДТП, и кто нарушил правила дорожного движения, предстоит выяснить следователям. Водитель «Hyundai» заявил, что водителя санитарного автомобиля якобы ослепило солнце, и тот не увидел, что поехал на красный свет. Сам он утверждает, что ехал на низкой скорости.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Центральном в Николаеве столкнулись фура и «маршрутка».