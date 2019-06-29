На Николаевщине снова разыскивают 14-летнюю девушку – на этот раз она сбежала из-за того, что встретила мать

Полиция разыскивает Терехову Марию Ивановну 2005 года рождения, которая исчезла без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управлении Нацполиции в Николаевской области.

Девушка 22 июня поехала в Одессу к родственникам, а 27 июня она встретила там свою мать и убежала от нее. Сейчас местонахождение несовершеннолетней неизвестно.

Разыскиваемая может находиться на территории Николаевской или Одесской областей.

Приметы: рост примерно 160-165 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые.

Была одета: в бриджи серого цвета, черный топ, зеленые вьетнамки.

«Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь установить местонахождение несовершеннолетней. Любую информацию о без вести пропавшей срочно просим сообщать в Вознесенский отдела полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, 066-912-50-27, 102», – обратились в полиции.

Напомним, что последний раз 14-летняя Мария Терехова сбегала из дому 4 апреля.