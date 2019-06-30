На Херсонщине в ванной повесилась 9-летняя девочка

В Херсонской области в субботу, 29 июня, повесилась девятилетняя девочка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Вечером девочка пошла в ванную комнату. Когда мать обратила внимание, что дочь закрылась и не откликается, то позвала мужа. Они взломали дверь и увидели её, повешенную на ручке двери.

«Почему маленький ребенок принимает решение покончить жизнь самоубийством - для меня лично этот вопрос остается открытым. В своем детстве у себя в деревне в таком возрасте я даже и не знал, что можно себя убить таким образом. Мы весь день находились на улице и ночью моя мать мыла меня, когда я спал. Мы все были разные и в то же время одинаковые: ссорились, иногда дрались друг с другом, практически никогда не болели, в маленьком возрасте мы уже знали что нужно помогать родителям, знали, что нужно учиться, но никогда никто из нас не интересовался вопросом как убить себя. Что же изменилось?» - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в двух областях Украины две девочки 9 и 14 лет стали жертвами насильников – на младшую напал родной дед.