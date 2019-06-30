На Николаевщине за сутки спасатели дважды тушили пожары полей с пшеницей

За прошедшие сутки, 29 июня, в Николаевской области спасатели дважды тушили пожары полей с пшеницей.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 17:11 спасателям сообщили о пожаре пшеницы на корню возле села Пески Баштанского района. Прибывшее дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части в 17:36 локализовало пожар, а в 18:30 ликвидировали его на площади 14 гектар.

Также спасатели не допустили распространение огня на большую площадь и спасли 26 гектар пшеницы на корню. К ликвидации происшествия привлекли 1 единицу пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава, дополнительно от ЧП «Головченко» работало два трактора с дисками, один с бочкой и один автомобиль с бочкой.

Похожее событие возникло на поле вблизи села Таборовка Вознесенского района. На тушение пожара направили два отделения 12-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что горит пшеница и пожнивные остатки на частном поле.

Пламя, охватившее пшеницу на площади 23 гектар и 7 гектар стерни в 17:15 локализовали и в 17:40 ликвидировали. Работники ГСЧС спасли рядом расположенное поле с пшеницей и подсолнечником.

От ГСЧС работало 2 единицы техники и 8 человек личного состава, дополнительно от ООО «Дружба» работал трактор с бочкой. В двух случаях причину пожара устанавливают.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине произошел масштабный пожар Балабановского лесного урочища – подозревают поджог.