На Закарпатье взорвался газ в доме – пострадали два человека

В селе Нелипино Савеловского района Закарпатской области взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.

В результате взрыва, который произошел утром в воскресенье, 30 июня, травмировались два человека. У владельца помещения диагностировали ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35% тела. У его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Спасатели 9-й пожарно-спасательной части города Свалява провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Предполагается, что вероятно это могло произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля «Москвич», который находился в гараже дома.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в автомобиле взорвался газовый баллон – трёхлетний мальчик получил 40% ожогов тела.

Также ранее в Мариуполе снесло часть жилого дома из-за взрыва бытового газа.