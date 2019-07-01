В Николаеве на улице Космонавтов столкнулись «Ford» и «ВАЗ» – от удара последний вылетел на бордюр

Утром в понедельник, 1 июля, в Николаеве на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Ford» и «ВАЗ 2109».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Как уточнили изданию в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, по предварительной информации, «Ford» двигался по улице Космонавтов со стороны Херсонского шоссе к площади Победы, в то же время во встречном направлении ехал «ВАЗ 2109». Иномарка при повороте налево не предоставила преимущества в движении «ВАЗ», вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. От удара последний развернуло и выбросило на бордюр.

В результате аварии никто не пострадал. На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что ранее на этом перекрестке столкнулись «ВАЗ» и «Ford».