Николаевские спасатели 13 раз выезжали на пожары сухостоя, кустарников и камышей – их причиной стало неосторожное обращение с огнем

В воскресенье, 30 июня, николаевские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Горела сухая трава, кустарники, мусор и камыш на площади более 14,7 гектар. Огневые случаи произошли в Вознесенском, Баштанском, Новоодесском, Николаевском, Новобугском районах в городах Николаев, Снигиревка, Первомайск и Вознесенск.

Во всех случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

От ГСЧС к работе привлекалось 70 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно привлекался трактор с бочкой. Работали представители правоохранительных органов.

Напомним, что за 29 июня, в Николаевской области спасатели дважды тушили пожары полей с пшеницей.