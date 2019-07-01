В результате масштабного наводнения в Сибири пострадали более 350 человек – сообщается о пяти погибших, среди них ребёнок

В Иркутской области РФ из-за сильных дождей начались паводки. Был введен режим ЧС, в настигнутые непогодой регионы отправлены военные.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Реки стали выходить из берегов еще 25 июня. Режим ЧС был введен лишь 28 июня, на третий день наводнения, когда затопило города и посёлки третьего по счету района. 26 июня под воду ушли населенные пункты Тайшетского района, а вечером того же дня затопило Нижнеудинский район. В пятницу, 28 июня, прорвало дамбу в Тулунском районе. В субботу, 29 июня, наводнение началось в Чунском районе. Как сообщает МЧС по региону, в зоне паводка находится 31 населенный пункт.

Как сообщили изданию источники в правительстве области, неофициально сообщалось о пяти погибших, хотя официальная версия гласит лишь об одном, который якобы отказался ранее от эвакуации.

По словам пострадавших от паводка, в районы бедствия привозят просроченные продукты и сильно ограничивают выдачу питьевой воды.

Жители поселка Соляная, Тайшетского района Приангарья, одними из первых пострадали от паводка. Они проснулись от шума воды в среду, 26 июня.

«Глянула на реку – навесной мост снесло, тросы все оборваны, пойму затопило. Но в районной администрации нас уверили: «Не переживайте, все под контролем». Конкретно – глава нашей администрации Юрий Донской. В итоге мы сидели и смотрели на воду, как она подбирается к поселку. Я в какой-то момент плюнула, собрала документы и пошла в Дом культуры, который на горе. Так нас три семьи там и спаслось», – сообщила корреспонденту издания «Сибирь.Реалии» Анастасия Михалева.

По словам Михалевой, остальные жители посёлка остались в домах, так как поверили чиновникам. Но ближе к вечеру, около 18:00, вода затопила все дома посёлка и жителям пришлось забираться на гору с другой стороны посёлка.

«К Дому культуры им было уже не выбраться, поэтому они заночевали на другой горе. Где именно? Да прямо на земле! Все – старики, дети, даже беременные – спали на траве, кто что с собой взял, тем и укрывались. Некоторые, правда, не уходили, ночевали на крышах своих домов. Никто их не эвакуировал, к нам же прилетели после звонков с просьбами о помощи МЧС. Сказали: «Нет таких полномочий» – и улетели. Да, это точно был спасатель – в оранжевой такой форме с шевронами МЧС, в кепочке зеленой», – вспоминает Михалева.

В результате паводков погибли пять человек, в том числе по меньшей мере один ребенок. Пострадавшими числятся более 350 человек, 97 из них были госпитализированы.

Для борьбы с паводком в области отправляют военные подразделения. Как сообщил 30 июня представитель Центрального военного округа Сергей Шорин, в город Нижнеудинск Иркутской области выдвигается сводный отряд округа. По его словам, военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области, они должны преодолеть более 1,1 тысячи километров.

Речь идет о примерно 50 военных, а также более 20 единиц тяжелой техники для доставки грузов и продовольствия, и эвакуации населения. Президент России Владимир Путин ранее поручил министру обороны страны при необходимости привлечь армию к борьбе со стихией.

Из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, 3747 приусадебных участков. В зоне затопления – 32 социально значимых объекта. Подтоплено 17 участков автодорог и 13 мостов.

Добавим, что экологи считают, что в этом столетии на Николаевщине 80 сел могут уйти под воду, а областной центр может частично затопить.