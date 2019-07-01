На Николаевщине легковушка врезалась в железобетонную опору – водитель и пассажир от полученных травм погибли на месте

В понедельник, 1 июля, в Березанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Nissan », в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 03:00 возле населенного пункта Тузлы водитель автомобиля «Nissan Primera», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил столкновение с препятствием в виде железобетонной опоры, после чего съехал в кювет.

Вследствие ДТП 41-летние водитель и пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Происшествие квалифицировано по признакам части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель людей»).

Устанавливаются обстоятельства автоаварии. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия, сообщать в отдел расследования ДТП по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (0512) 49-83-95, 102.

Напомним, что на снигиревской трассе столкнулись «ВАЗ» и «Toyota» – оба автомобиля вылетели в кювет. Вследствие аварии погибли два человека.