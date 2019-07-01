На Николаевщине мужчина вынес из горящего дома двух детей

В Очакове Николаевской области мужчина спас от пожара двух несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что ночью, первого июля спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки возле жилого дома. По приезду пожарные узнали, что мужчина, который живет неподалеку, услышал треск шифера, вызвал спасателей и сам побежал к дому. Из замыленного помещения он вынес двух девочек 2009 и 2012 года рождения. Оба ребенка в медицинской помощи не нуждались. Спасатели локализировали и ликвидировали пожар, не допусти распространения огня на жилые помещения.

К тушению зайдествовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в четверг, 6 сентября, в Заводском районе Николаева горела квартира жилого дома - пожилая владелица жилья умерла в автомобиле скорой медпомощи.

В Николаеве во время пожара в доме на улице Новосельской спасли не только детей, но и попугая.