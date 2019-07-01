Спикер Белого Дома пострадала во время стычки, возникшей на встрече Трампа с Ким Чен Ыном - представители Кореи блокировали работу журналистов из США

Пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришам пострадала в стычке между репортёрами Северной Кореи и репортёрами из США во время официальной поездки Дональда Трампа в демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.

Об этом сообщает издание «USA Today».

Инцидент произошел сразу после того, как Трамп стал первым президентом США, который пересёк ДМЗ и ступил на северокорейскую землю. Репортёры и фотографы столкнулись с необходимостью занять лучшие позиции чтобы засвидетельствовать этот исторический момент.

Новая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в толкотне с представителями Северной Кореи во время суматохи, возникшей когда журналисты пресс-пула Белого дома и северокорейские репортеры прорывались в зал, где президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводили частную встречу

В результате происшествия пресс-секретарь отделалась ушибами и синяками, а северокорейские охранники не позволяли прессе войти в помещение, куда после рукопожатия отправились Трамп и Ким Чен Ын.

«Добавим еще немного информации про этот сумасшедший день: северокорейские охранники несколько переусердствовали, когда пытались заблокировать работу прессы США. Новый секретарь Белого Дома Стефани Гришам попыталась пройти с камерой в Доме Свободы, но дело дошло до телесных увечий в её сторону.»

To add to madcap day at DMZ, the North Korean security was a little overzealous, at times trying to block US reporters’ view. New WH press secretary Stephanie Grisham threw herself into it to make sure the US TV camera got into House of Freedom, and it came to body blows. pic.twitter.com/LYWhbJFkF5 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 30 июня 2019 г.

Часть инцидента попала на видео одного из репортёров.

«В этот момент у пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм произошла стычка с северокорейскими охранниками, которые блокировали американских журналистов.»

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g — Edward Hardy (@EdwardTHardy) 30 июня 2019 г.

Напомним, как Дональд Трамп в грубой манере ответил журналистке на вопрос, о чем будет разговор между ним и Путиным на саммите «G-20».