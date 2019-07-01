Спикер Белого Дома пострадала во время стычки, возникшей на встрече Трампа с Ким Чен Ыном - представители Кореи блокировали работу журналистов из США

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Пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришам пострадала в стычке между репортёрами Северной Кореи и репортёрами из США во время официальной поездки Дональда Трампа в демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.

Об этом сообщает издание «USA Today».

Инцидент произошел сразу после того, как Трамп стал первым президентом США, который пересёк ДМЗ и ступил на северокорейскую землю. Репортёры и фотографы столкнулись с необходимостью занять лучшие позиции чтобы засвидетельствовать этот исторический момент. 

Новая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в толкотне с представителями Северной Кореи во время суматохи, возникшей когда журналисты пресс-пула Белого дома и северокорейские репортеры прорывались в зал, где президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводили частную встречу

В результате происшествия пресс-секретарь отделалась ушибами и синяками, а северокорейские охранники не позволяли прессе войти в помещение, куда после рукопожатия отправились Трамп и Ким Чен Ын.

«Добавим еще немного информации про этот сумасшедший день: северокорейские охранники несколько переусердствовали, когда пытались заблокировать работу прессы США. Новый секретарь Белого Дома Стефани Гришам попыталась пройти с камерой в Доме Свободы, но дело дошло до телесных увечий в её сторону.»

Часть инцидента попала на видео одного из репортёров.

«В этот момент у пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм произошла стычка с северокорейскими охранниками, которые блокировали американских журналистов.»

Напомним, как Дональд Трамп в грубой манере ответил журналистке на вопрос, о чем будет разговор между ним и Путиным на саммите «G-20».

Владислав Фомин

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