В результате ракетной атаки по столице Сирии погибли 16 человек – среди них дети

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По заявлению министерства обороны Сирии, самолеты ВВС ЦАХАЛ-а и корабли израильских ВМС нанесли ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска, а также в Хомсе.

Об этом сообщает ресурс «Newsru.co.il».

Сирийские СМИ утверждают, что в результате атаки погибли 16 человек и еще более 20 пострадали. Они сообщают, что в небе над Дамаском были перехвачены три ракеты. Атака израильскими ВВС осуществлялась с территории воздушного пространства Ливана. По предварительным данным, одной из целей ударов ВВС Израиля стал исследовательский центр в районе населенного пункта Джамрайя.

«Израиль провёл массированную атаку на на Сирию. Убиты гражданские, в том числе ребёнок. Организации по правам человека игнорируют это событие.»

По уточненным данным издания «SOHR», жертвами этих атак стали не менее 16 человек: шесть мирных граждан (в их числе трое детей) и десять «ополченцев несирийской национальности». По данным «SOHR», мирные граждане погибли в районе населенного пункта Сахнайя, к юго-западу от Дамаска. При этом отмечается, что пока остается неясным, стали ли эти люди жертвами непосредственно израильской ракетной атаки или они были убиты в результате вторичных взрывов боеприпасов, которые были целью атаки ЦАХАЛ-а.

Армия обороны Израиля пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, 13 июня Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре боевиков ХАМАС-а, в южной части сектора Газы. А ранее Израильские ВВС также нанесли удар по комплексу зданий, использовавшемуся системой внутренней безопасности ХАМАСа. Комплекс находился в центре жилого квартала Рималь города Газа.

Владислав Фомин

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