На трассе Одесса-Николаев произошла крупная автоавария из-за задымления дороги

В Одесской области на трассе М-14 «Одесса-Николаев» 30 июня из-за задымления произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

Происшествие произошло в районе поселка Иваново (ранее – Свердлово) Одесской области около 17:00. На участке дороги из-за плотного дыма из горящего поля невозможно было рассмотреть дорогу, что и стало причиной столкновения нескольких автомобилей и аварийной обстановки для других.

Редакция «Преступности.НЕТ» пыталась связаться по поводу инцидента с отделом коммуникации ГУНП в Одесской области, но никто на звонки журналиста не ответил.

Напомним, как под Киевом из-за горящих торфяников столкнулись восемь автомобилей.