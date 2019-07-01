На Николаевщине около 40 детей заболели кишечной инфекцией во время отдыха в детском лагере «Салют»

Более сорока детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь в Коблево, попали в больницу с кишечной инфекцией.

Об этом сообщает «Depo», ссылаясь на собственные источники.

114 детей, в их числе одарённые, сироты, дети участников АТО из Каменца-Подольского приехали на отдых в лагерь «Салют» в Коблево, Николаевской области. Поездку оплатил горсовет за счет городского бюджета.

Как стало известно, вчера, 30 июня, кишечной инфекцией заболело 30 детей, сегодня еще 10. Родители отдыхающих также жалуются на ужасные условия и антисанитарию в лагере, постоянные кражи и некачественное питание.

Источник также сообщил, что в Камянец-Подольском горсовете о ситуации знают. К тому же, на место якобы выехала специальная комиссия Хмельницкой ОГА.

В горсовете сообщили, что завтра направят в лагерь и своих проверяющих. По более уточненной информации в лагере пятеро детей из Каменца, остальные дети - из других регионов. Все они проживали в комнатах на одном этаже.

Как сообщает управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, на 2 июня запланирован выезд комиссии управления здравоохранения и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.

«1 июля в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха «Салют» в селе Коблево обнаружены дети, заболевшие кишечной инфекцией и с подозрением на неё. По обращению директора ПДЗОВ «Салют» в Березанской ЦРБ для осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания в заведение направлен врач-инфекционист. Все дети осмотрены медицинскими работниками. Обеспечена госпитализация 16 детей в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской ЦРБ для дообследования и, в случае необходимости, лечения. В заведении также работали специалисты Госпродпотребслужбы.» - говорится в сообщении.

Напомним, в николаевской школе №12 из-за ротавирусной инфекции закрыли на карантин второй класс. А на Луганщине госпитализировали 27 человек после купания в озере – среди них 22 ребёнка.