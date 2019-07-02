«Каким сильно было ее желание продать»: В Коблево продавщица уронила рогалик в песок и, облизав его, положила к остальной продукции

В курортном селе Коблево Николаевской области в понедельник, 1 июля, продавщица уронила в песок рогалик, после чего облизала его и положила к остальной продукции.
Об этом в группе «Николаев - лучший город» в Facebook написала Julia Leongardt.
«Коблево. 1.07. Около 7 вечера. Отдыхаем компанией на пляже. К нам подходит женщина-продавец «домашних рогаликов» и очень настойчиво просит купить парочку для детей. Слава Богу отказались. И она пошла штурмовать других отдыхающих. Тогда мы и не подозревали каким сильным было ее ЖЕЛАНИЕ продать», - написала женщина.
Напомним, как в Николаеве, в супермаркете глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов нашел заплесневевший сыр. Продавщица сначала его убрала, но потом «привела в порядок» и выставила на витрину.