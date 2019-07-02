В Очакове разыскивают мужчину, который ушёл на пляж и не вернулся

Очаковский отдел полиции разыскивает 43-летнего Виталия Шаткевича, который 28 июня ушел отдыхать на городской пляж Очакова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые с проседью, глаза светлые. Особые приметы: на левом плече большая родинка, на кисти правой руки татуировка в виде пяти точек. Был одет: в темно-синие шорты, темную футболку и черную кепку.

Правоохранители просят граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить ее в Очаковский отдел полиции по адресу: Очаков, улица А. Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 2-26-66, 063-747-21-26, 063-366-40-84, 102.

Напомним, что на Николаевщине снова разыскивают 14-летнюю девушку – на этот раз она сбежала из-за того, что встретила мать.