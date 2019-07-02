На Николаевщине ночью горели «ВАЗ» и два гаража – спасатели уберегли от огня пять автомобилей

В Первомайске ночью 2 июня спасатели потушили пожар «ВАЗ», в во Врадиевке – гаражи, в которых находились автомобили.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 03:02 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре автомобиля «ВАЗ-2107», припаркованного на улице Достоевского в Первомайске. По указанному адресу прибыл дежурный караул подразделения. В 03:12 пожар локализовали, в 03:32 – ликвидировали на площади 8 квадратных метров. Пожарным удалось уберечь от огня три машины, которые находились рядом.

А уже в 04:33 пожарные 13-й ГПСЧ выехали на пожар двух гаражей на улице Героев Врадиевщины в пгт Врадиевка. Прежде, чем приступить к тушению перекрытия и кровли зданий, спасатели выкатили во двор два легковых автомобиля, которые находились внутри помещений, тем самым не допустив их уничтожения.

В 04:46 пожар площадью 9 квадратных метров локализовали, в 05:05 – ликвидировали.

К тушению пожаров привлекались восемь человек личного состава, две единицы техники ДСНС. Причины возгорания устанавливаются. На местах происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо.