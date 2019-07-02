На Николаевщине на «киевской» трассе столкнулись микроавтобус и «маршрутка» – один человек погиб, 15 пострадали

В Николаевской области 2 июля на автодороге Н-24 «Николаев – Благовещенское», вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой микроавтобус «Mercedes Benz» и «Mercedes Sprinter» - междугородняя «маршрутка» сообщением «Николаев-Первомайск».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась около 12:30. В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе оба водителя, и погибла 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов.

Начато уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Все обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине легковой автомобиль врезался в железобетонную опору.