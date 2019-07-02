В Николаеве на проспекте Богоявленском на дорогу упала большая ветка и частично перегородила проезд

В Николаеве во вторник, 2 июля, на части проспекта Богоявленского затруднено движение из-за упавшей ветки.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Большая ветка упала в районе остановки общественного транспорта «Заводоуправление» и перекрыла проезд в направлении улицы Космонавтов. Из-за препятствия на дороге водителям приходится выезжать на встречную полосу.

Напомним, как в Николаеве ветка упала на «маршрутку», в результате пострадали три человека, в том числе двое маленьких детей.