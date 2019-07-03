На Николаевщине спасатели вытащили из реки застрявшую в иле корову

В пгт Врадиевка спасатели вытащили корову, которая застряла в речном иле.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В понедельник, 1 июля, в 13:43 пастух сообщил в Службу спасения о том, что на местной реке в иле застряла корова.

Для оказания помощи выехали сотрудники 13-й Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле повышенной проходимости. С помощью пожарного рукава и веревки они зацепили животное и вытащили на берег. Корова сразу же вернулась к своему стаду.

Ранее сообщалось, что на Кировоградщине спасатели сняли с крыши птенцов аиста, к которым перестали прилетать родители.