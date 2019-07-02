Госпотребслужба составила админпротоколы на руководителя и повара лагеря в Коблево, где массово отравились дети

На руководителя и повара лагеря в Коблево, где отравились дети, из-за выявленных нарушений составили протоколы об административных правонарушениях и направили предписания по устранению нарушений.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как известно, в Коблево 1 июля отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ. Полиция из-за происшествия открыла уголовное производство.

В ведомстве уточняют, что госпитализированным детям поставили предварительные диагнозы «Острый гастроэнтероколит средней степени тяжести, легкой степени тяжести» (14 человек) и «Пищевая токсикоинфекция» (2 человека).

По результатам обследования и внепланового инспектирования детского учреждения 1 июля были установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

По состоянию на 08:00 2 июля новые случаи заболевания не зарегистрированы. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Напомним, как в Коблево продавщица уронила рогалик в песок, облизала его и положила к остальным.