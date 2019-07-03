В Лондоне с неба упало тело мужчины – предполагают, что он летел «безбилетником» на авиалайнере

В сад жителя Лондона с неба упало тело мужчины. В полиции предположили, что это безбилетник, который летел в шасси самолета из столицы Кении Найроби в аэропорт Хитроу.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «CNN».

Тело упало из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways во время посадки в аэропорту. Пассажир взял с собой воду и еду, которую позднее обнаружили в отсеке шасси, где он прятался. Перелет из Найроби в Лондон длится почти девять часов. Личность предполагаемого безбилетника в полиции пока не установили. Kenya Airways назвала инцидент «прискорбным». Также в компании пообещали сотрудничать со следствием.

Житель лондонского района Клэпхэм загорал, когда в его сад упало тело. Труп упал в метре от мужчины, пишет «BBC».

- Я поговорил с представителями Хитроу. По их словам, такое происходит примерно раз в пять лет, - рассказал изданию сосед владельца сада, который стал очевидцем происшествия.

- Я спросила мужа, что происходит, и он сказал: «Разве ты не видела этого человека, который упал с неба?». Я не поняла, о чем он говорит, и пошла посмотреть, а там посреди лужайки лежало тело человека, - рассказала газете «Daily Mail» местная жительница.

Это не первый подобный случай. Попытки совершить перелет без билетов в отсеке шасси предпринимают регулярно, и во многих случаях это приводит к гибели людей. Например, в 2015 году тело человека нашли на крыше здания в лондонском Ричмонде. Он тоже упал из отсека шасси самолета.

Даже если долететь до места назначения удается, организм страдает от переохлаждения и нехватки кислорода. В августе 2012 года мужчина умер внутри отсека шасси самолета, прилетевшего в Лондон из Кейптауна.

Напомним, ранее сообщалось, что в США на дом упал самолёт.