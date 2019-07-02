На Николаевщине перевернулась «Нива» – её водителя и пассажира с травмами доставили в больницу

В Николаевской области 1 июля в селе Христофоровка Баштанского района перевернулся автомобиль «Нива».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

31-летний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Вследствие ДТП водитель и 24-летний пассажир автомобиля получили травмы, их доставили в больницу. Еще двоих пассажиров осмотрели на месте происшествия медики и отправили их на амбулаторное лечение.

Полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине на «киевской» трассе столкнулись микроавтобус и «маршрутка».