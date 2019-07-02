На Харьковщине во время учебного полета потерпел крушение самолет – предполагают, что у него отказал двигатель

Во вторник, 2 июля, в Чугуеве во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет L-39.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Курсант, который выполнял учебный полет успел катапультироваться и осуществляются его поиски. По предварительной информации на самолете L-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель.

Этот L-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт Государственном предприятии «Чугуевский авиационный ремонтный завод» и в марте 2014-го года был передан в части.

Напомним, что на Ровенщине во время учебного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четверо членов экипажа.