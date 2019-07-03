На Николаевщине случилось 22 пожара на открытых территориях – основной причиной назвали неосторожное обращение с огнем

В Николаевской области 1 июля зарегистрировали 22 пожара сухой травы, мусора, кустарников и стерни на открытых территориях.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожары зафиксированы в Арбузинском, Витовском, Новоодесском, Братском, Вознесенском, Веселиновском, Баштанском, Первомайском районах, Николаеве и Вознесенске. Общая площадь, которую прошел огонь, составила более 49 гектаров. Преимущественно во всех случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели обеспечили оперативное реагирование на все сообщения о пожарах.

Напомним, что ранее в Николаеве и области из-за поджогов выгорело 23 гектара сухостоя и кустарников.