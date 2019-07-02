«Было страшно»: В Первомайске ураган с дождем вырвали деревья c корнем и сорвали шифер с крыш

Во вторник, 2 июля в Первомайске и близлежащих районах прошел сильный дождь с ураганным ветром.

Соответствующими видео, фото и комментариями делятся пользователи в Facebook.

Местные жители пишут о том, что сильный ветер вырывал деревья с корнем и ломал стволы, из-за урагана «послетали» крыши со зданий.

«На сахарном ветер и дождь. Посрывало шифер и веток поломало. С площадки детской сорвало навес вместе опорной трубой... – пишут пользователи. — На сахарном заводе есть свет,но не везде,а крыши улетели вместе с деревьями».

фото взяты у пользователей Facebook

В нескольких районах пожаловались на то, что после бури они остались без света. Кроме того, несколько человек написали, что видели град.

Фото - 05161.com.ua

Напомним, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 53 населенных пункта в 3 областях.