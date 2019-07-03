В Баренцевом море на подводной лодке произошел пожар – погибли два Героя России и 12 военнослужащих

В понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что очаг возгорания был ликвидирован действиями команды, а глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск — то есть его удалось спасти. При этом не уточняется, сколько членов экипажа выжило.

В то же время «Фонтанка» пишет, что в госпиталях находятся пять человек. Телеграм-канал «Baza» со ссылкой на источник также сообщает, что в военно-морской клинический госпиталь Североморска доставлены 4–5 человек. У них диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия. Появляется и информация о том, что якобы непосредственно во время пожара погиб лишь один офицер. Остальные умерли или по пути в госпиталь, или уже в нем.

Минобороны также не уточняет место, где произошло ЧП. В мурманских сообществах «ВКонтакте» один из жителей под ником Роман Попов написал, что подлодка якобы добиралась в Североморск 4 часа, и лишь у причала стало понятно, что часть экипажа погибла. Комментировать другие подробности он отказался.

Не назван официально и тип глубоководного аппарата. По наиболее распространенной в соцсетях версии, все случилось на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Ее разработчик в лице петербургского бюро «Малахит» и Объединенная судостроительная корпорация, в которую входит северодвинский «Севмаш», с самого начала отказываются от комментариев, переадресуя вопросы в ВМФ.

Как стало известно «Фонтанке», погибшие на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге. Она подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно».

В состав экипажа «Лошарика» входят 25 человек – все офицеры. По данным издания Baza, во время ЧП на «глубоководном аппарате» находились подводники званием не ниже капитана 3-го ранга.

Президент Владимир Путин 2 июля во время встречи с министром Шойгу сообщил, что в числе 14 погибших семеро капитанов первого ранга, двое Героев России. Судно, на котором 1 июля произошел пожар, официальные власти предпочитают называть научно-исследовательским.

Напомним, что ранее в Североморске горел десантный корабль ВМФ РФ.