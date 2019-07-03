Непогода на Николаевщине повалила 33 дерева и оставила без электричества 41 населенный пункт

Во вторник, 2 июля, спасатели устраняли последствия падений деревьев из-за непогоды в Николаевской области. 41 населенный пункт в области из-за непогоды остался без электричества.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Из-за шквального ветра, который бушевал на территории области, произошло массовое падение деревьев в Казанковском, Братском, Первомайском и Арбузинском районах.

С проезжей части дорог, как национального так и местного значения спасатели государственных пожарно-спасательных частей в общем убрали 33 дерева.

В селе Новомарьевка Братского района сотрудники ГСЧС убрали поваленное дерево, которое упало на частный жилой дом и заблокировало вход в помещение.

Всего от ГСЧС к выполнению работ привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники.

В то же время, в ГСЧС также сообщили, что по состоянию на 07:00 3 июля в Николаевской области без электричества остался 41 населенный пункт. Всего из-за непогоды в Украине были обесточены 525 населенных пунктов

Ранее сообщалось, что в Первомайске и других близлежащих районах ураган с дождем вырвали деревья c корнем и сорвали шифер с крыш.