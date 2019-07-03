В результате авиаудара по столице Ливии погибли 40 человек, еще 80 пострадали

По меньшей мере 40 человек погибли и еще 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в столице Ливии, Триполи.

Об этом сообщает издание «Arab News».

В среду утром, в ливийской столице по лагерю беженцев был нанесен авиаудар, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

По словам представителя министерства здравоохранения Малека Мерсета, в результате авиаудара, нанесенного по лагерю в районе Таджура в Триполи, также были ранены 80 мигрантов.

Трипольское правительство обвинило «Ливийскую национальную армию» во главе с Халифой Хафтаром в воздушном ударе и призвало миссию ООН поддержать Ливию и создать комитет по расследованию инцидента.

Большинство погибших, по информации ливийских властей, были мигрантами из стран Африки, которые пытались попасть в Европу. В последние годы Ливия стала для них основным перевалочным пунктом.

В самопровозглашенной «Ливийской национальной армии» отрицают авианалёт на лагерь беженцев.

Напомним, как Израиль подвергся ракетному удару с территории сектора Газа. Тогда пострадали 53 человека.