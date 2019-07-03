В Мигии 16-летняя девушка сломала позвоночник, когда пыталась слезть с троллея – очевидцы говорят, что работники не успели ее словить

Фото - илюстрация В селе Мигия Первомайского района в субботу, 29 июня, 16-летняя девушка получила серьезные травмы во время катания на троллее.

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо» со ссылкой на местного жителя Руслана М., который стал очевидцем инцидента.

«На выходных отдыхал с семьёй в Мигии на озере. Там девочка 16 лет прокатилась на троллее, а когда слезала, упала, потому что работники не справились со своими обязанностями. Мы увидели, когда девочка уже сидела на земле и не могла пошевелиться, ноги вообще не чувствовала. Работники посадили ее на пол и пошли дальше ловить людей. Нам пришлось сидеть рядом с девочкой и ее мамой и ожидать скорую помощь, потому как работники и администратор разбежались. Администратор на нашу просьбу предпринимать меры отреагировал грубо и пытался лезть к нам в драку», – сообщил очевидец.

При этом он рассказал, что на место инцидента прибыла карета скорой медицинской помощи, и медики предложили матери девушки вызвать полицию, однако та отказалась.

«Вчера звонили ее маме, и оказалось, что девушка сломала позвоночник. Ей сделали операцию. Шанс, что будет все хорошо, 50 на 50», - рассказал молодой человек.

Мать пострадавшей девушки, которая в данное время находится после перенесенной операции на поврежденном позвоночнике в Николаевской БСМП изданию также сообщила, что в полицию пока не обращалась и не знает, стоит ли это делать.

- Мы приехали на Николаевщину из Кировоградской области, и такое вот случилось... «Скорая» сразу повезла нас в больницу в Первомайске, а потом нас доставили в Николаев. Сделали операцию на позвоночнике - вкручивали винты... Что дальше будет - не знаю. Пока представители той фирмы, что организовала троллей, все расходы по больнице оплачивает. Они с нами и в «скорой» сразу поехали, и пока поддерживают. Говорят, чтобы мы звонили, если что-то нужно будет, - говорит Наталья, мама пострадавшей.

Напомним, что ранее в николаевском детском городке ребенка на аттракционе ударило током, полиция открыла уголовное производство.