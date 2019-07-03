«Я родился в рубашке»: Николаевец возмутился тем, что водитель «Citroеn» едва не столкнулся «лоб в лоб» с его автомобилем

Скриншот Житель Николаева по имени Денис возмутился тем, что водитель «Citroеn» едва не совершил с ним лобовое столкновение на проспекте Богоявленском (Перегон).

Видео, на котором запечатлён этот момент, он прислал на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

На записи с регистратора видно, как едущий во встречном направлении автомобиль, выезжает на соседнюю полосу, но вовремя успевает свернуть обратно.

«Я родился в рубашке или это мой второй День рождения, не знаю даже как это назвать. Просто из-за таких неадекватных идиотов страдают и умирают люди на дорогах. Не знаю, что нужно было делать, догонять и бить? Вызывать полицию? Может его можно будет как-то привлечь к ответственности?» - возмутился мужчина.

На видео не виден номер автомобиля, однако, по словам автора, это ВЕ 2498 СВ.

Ранее сообщалось, что возле Коблево водитель пошел на обгон по встречной полосе и протаранил машину.