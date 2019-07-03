Полиция задержала водителя грузовика, спровоцировавшего на Николаевщине ДТП с рейсовым микроавтобусом, в котором погибла девушка

В среду, 3 июля, полиция задержала водителя грузовика, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие возле села Благодатное Арбузинского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 2 июля на автодороге Н-24 «Николаев – Благовещенское», вблизи села Благодатное столкнулись грузовой микроавтобус «Mercedes Benz» и «Mercedes Sprinter» - междугородняя «маршрутка» сообщением «Николаев-Первомайск». В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе оба водителя, и погибла 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что столкновение с маршрутным микроавтобусом «Mercedes Sprinter »сообщением «Николаев-Первомайск» допустил 45-летний водитель грузового буса «Mercedes Benz».

Следователи задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. В ближайшее время ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Сейчас в больнице находятся 12 пострадавших, другие, после оказания медицинской помощи были отпущены.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас назначен ряд экспертиз и ведется следствие.