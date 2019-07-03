На Николаевщине разыскивают 40-летнего мужчину, который больше недели назад на даче ушел к реке и пропал

В Николаевской области разыскивают 40-летнего Сергея Береста, который ушел с дач и пропал.

Об этом на своей странице в Facebook пишет его брат Андрей.

По его словам, последний раз его видели по даче в Радсаде (в районе 4-х садов), когда Сергей спускался к реке. При этом он отмечает, что дом был закрыт не на все замки, из-за чего можно предположить, что Сергей собирался выйти ненадолго.

«Никто из близких, родственников и друзей не в курсе, где Сергей», – пишет он.

Приметы: рост средний, вес 100+, глаза светлые, волосы черные, стрижка короткая, борода с рыжиной.

Также он добавил, что сотрудники полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям занимаются поиском мужчины. Мужчина просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении Сергея, обращаться в полицию.

Напомним, что Очаковский отдел полиции разыскивает 43-летнего Виталия Шаткевича, который 28 июня ушел отдыхать на городской пляж Очакова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.