В Николаеве легковушка сбила мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте – пострадавшему оказал первую помощь «маршрутчик»

Днем в среду, 3 июля, в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Chevrolet» и пешехода.

Об этом на своей странице в Facebook написал Федор Левченко.

Авария произошла между улицами Водопроводная и Шоссейная. Судя по фотографиям, автомобиль двигался по проспекту от улицы Бузника в сторону Центрального рынка. По словам Левченко, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в связи с чем водитель автомобиля совершил наезд на пешехода.

Мужчина сильно травмирован, ему оказал первую помощь водитель маршрутного такси №34.

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, карета скорой медицинской помощи пострадавшего уже госпитализировала, степень полученных травм неизвестна. На месте на данный момент работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве «Sprinter» сбил девочку, переходившую дорогу в неположенном месте.