На Николаевщине 14-летний подросток поссорился с подругой и бросился под поезд

В Новобугском районе 2 июля около 5:30 14-летний подросток попал под грузовой поезд. Мальчик выжил, его доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские выяснили, что 14-летний пострадавший незадолго до происшествия поссорился с подругой, после чего оставил в своем мобильном телефоне так называемое «прощальное письмо» и подбросил его девушке. Судя по всему, подросток мог попытаться совершить самоубийство.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») и проводят расследование всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве случайный прохожий остановил поезд перед лежащим на рельсах мужчиной.