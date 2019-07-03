Невозможно жить: Николаевцы пожаловались на большое количество тараканов в многоэтажке и на ЖЭК, который не может решить проблему

Жители многоэтажного дома 19-А по улице Озерной пожаловались на тараканов, которые в большом количестве выползают из мусоропровода и лезут в квартиры.

Об этом одна из жительниц Алена Максимова написала на странице Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

По ее словам, тараканы лезут из мусоропровода, который долгое время уже не работает.

«Как только становится тепло, они (тараканы - ПН) стремительно расползаются по квартирам дома. Самостоятельно вывести их из отдельно взятой квартиры невозможно ввиду того, что их распространение по дому осуществляется с мусоропровода, который, кстати, не работает, но есть имеющийся доступ к нему для жителей верхних этажей в подъезде номер 3 в доме номер 19А. В такой атмосфере невозможно жить», - пишет Алена Максимова.

Алена Максимова отмечает, что жители дома неоднократно обращались в городской совет и в ЖКП «Бриз» с просьбами закрыть мусоропровод, однако никакой реакции не было.

«Жители нашего дома неоднократно летом каждого года обращаются в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления. Начальником ЖЭК-2 ЖКУ ММР Бриз заявления, обращения и подписанные акты жителей подъезда по закрытию мусоропровода были проигнорированы, ответа на обращение не было предоставлено», - добавляет местная жительница.

В комментариях под публикацией жительница уточнила, что также обращалась в ЖЭК и год назад. В ответ на это юрист «Бриза», подписанный как Сергей Юрьевич заявил, что необходимы подписи 75% жителей подьезда.

«В данный момент, если хотя один совладелец будет против, то по санитарным правилам заварить его нельзя», - отметил юрист, попросив еще раз обратиться с заявлением в ЖЭК.

В ответ на это Алена Максимова отметила, что жители верхних этажей против того, чтоб мусоропровод закрыли. В то же время Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета также прокомментировал запись, заявив, что услуга дезинсекции, то есть избавления от тараканов, включена в обязательный перечень услуг по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. При этом, будут ли в связи с этими фактами, приняты какие-то меры, в ЖКХ не уточнили.

Напомним, житель Николаева, по улице Лазурной, 32-А, пожаловался, что его сосед организовал в квартире мусорную свалку из-за чего завелись тараканы и крысы.