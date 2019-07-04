Луганский сторонник террористов в 2014 году строил «русский мир», а свою дочь отправил жить в США

Луганский экс-нардеп от «Партии регионов» Владимир Струк в 2014 году поддержал террористов, а теперь баллотируется в Верховную Раду.

Об этом сообщает «Восточный вариант».

При этом дочь Струка – Карина Струк-Марченко уже несколько лет живет в США (Майами, штат Флорида), где родила двоих детей. Фотографии роскошной жизни Карина Струк выкладывает на своих страничках в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм. Важно отметить, что по законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который известен в Луганске, как активный сторонник «русского мира» и «ЛНР», стали американцами.

Весной 2014 года Владимир Струк находился в Луганске, где активно поддерживал незаконный референдум по отделению Донбасса от Украины, проводил встречи с организаторами антиукраинских беспорядков – Олегом Царевым и Валерием Болотовым, а также формировал в поселке Юбилейный под Луганском отряды так называемого «ополчения ЛНР».

«Однако если для своих луганских избирателей Струк в итоге помог создать некий аналог африканского Сомали, с пыточными подвалами и комендантским часом, то для своей семьи он выбрал совсем другую судьбу. Свою дочь Карину Струк-Марченко он отправил жить подальше от «ополченцев» и «русского мира» – во Флориду. Пока сам Владимир Струк в Украине пропагандировал дружбу с Россией и боролся против «экспансии Запада», его дочь, зять и внуки наслаждались беззаботной жизнью на Атлантическом побережье. Деятельность Струка весной 2014 года в итоге привела к тому, что часть Луганской области превратилась в серую зону, где не действуют законы международного права и пять лет продолжаются боевые действия», - пишет издание.

Напомним, в 2012 году Владимир Струк, еще будучи мэром Юбилейного, оказался на скамье подсудимых. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением, что грозило ему пятью годами тюрьмы.