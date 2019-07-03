В Николаеве билборд с изображением Бориса Козыря забросали оранжевой краской

В Николаеве ночью 3 июля 18-летний парень забросал оранжевой краской рекламный щит, на котором был агитационный плакат одного из кандидатов в нардепы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 2:45 на улице Пограничной. После прибытия на место событий полицейские разыскали правонарушителя – одежда 18-летнего парня была в краске. За совершение мелкого хулиганства на него составили административный протокол, теперь парню грозит наказание от штрафа до ареста на срок до 15 суток.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», краской повредили агитационный билборд кандидата, действующего народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Бориса Козыря.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные повредили палатку партии Гройсмана.