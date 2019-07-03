В Николаеве во дворе на машину упал тополь – автомобиль получил серьезные повреждения

В Николаеве 3 июля в очередной раз на автомобиль упало дерево, из-за чего машина получила серьезные механические повреждения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил местный житель.

Около 18:10 во дворе по улице Колодезная, 10 большой тополь упал на припаркованный ВАЗ. У автомобиля смялась крыша и разбились стекла. Полицию вызвал один из жителей дома. Кроме того, падая дерево задело и порвало электропровода и перекрыло проезд во двор.

Приехавшие на место происшествия патрульные составили протокол и поговорили с хозяином автомобиля. В это же время сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области убрали части ствола с автомобиля и спилили остатки дерева. Сам водитель автомобиля отметил, что будет обращаться в Центральную администрацию для решения вопроса и возмещения ему материального ущерба.

Сообщается, что такие же тополи стоят у детской площадки.

Напомним, в Николаеве 3 июля на пересечении улиц Лягина и Шевченко на автомобиль «Toyota Venza» рухнула ветка. Повреждено лобовое стекло, на автомобиле многочисленные вмятины.