На Луганщине горит заминированный лес, есть пострадавший

Возле села Колесниковка Станично-Луганского района горит заминированный лес, в результате пожара пострадал человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«3 июля возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована», - говорится в сообщении.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Пиротехники ГосЧС проводятся работы по разминированию местности. По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлены 110 чел. и 25 ед. техники, из них от ГосЧС 86 человек и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек. и три единицы техники.

Напомним, ранее на Донбассе бойцы ВСУ обнаружили и уничтожили 40 противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.