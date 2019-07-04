Во время праздничного салюта в Минске из-за неполадок с пиротехникой погибла женщина, еще несколько человек получили осколочные ранения

В Минске (Беларусь), во время праздничного салюта произошло ЧП. По словам очевидцев прогремело два хлопка, после которых начали вылетать стёкла в близлежащих постройках, а некоторые наблюдавшие за ним очевидцы получили осколочные ранения. В результате инцидента погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщает издание «TUT.by».

Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена. Медикам спасти ее не удалось. Очевидцы сообщают, что женщине в шею попал металлический осколок.

«В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - информирует СК.



По предварительным данным, еще нескольким людям была оказана медицинская помощь. Точное количество пострадавших на данный момент устанавливается следствием.

Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях, в том числе в доме по улице Червякова, 4. Читательница сообщила, что «в доме как минимум 5 таких окон». Сейчас там работают сотрудники МЧС - под разбитыми окнами многоэтажки ставят оранжевые фишки, чтобы под ними не ходили люди.

Известно, что проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона Минской военной комендатуры.

В распространенном Министерством обороны заявлении говорится, что комиссия министерства совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

«Пострадали 4 человека. Из них одна женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь», — сообщает Министерство обороны.

Ведомство также указывает, что «заряды этой партии ранее уже применялись для салютов».



Напомним, как 30 декабря 2012 года, около 12:00 на улице Харлампиевской, 27 в Мариуполе Донецкой области произошла серия взрывов в жилом доме, передает «Униан». По данным МЧС, в квартире №10 находился склад пиротехники.