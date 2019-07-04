Из-за извержения вулкана на острове, возле Сицилии, эвакуировали туристов - погиб человек

На итальянском острове Стромболи в Тирренском море в среду началось сильное извержение вулкана. Во время происшествия погиб один человек.
Об этом сообщает издание «ANSA».
Вчера в кратере вулкана на острове Стромболи была зафиксирована серия сильных взрывов и выбросов лавы. Падение лавы спровоцировало пожары тростника, а находившиеся в тот момент на острове туристы в ужасе бросались в море.
Один человек погиб во время извержения, на него упал камень. Об этом «ANSA» сообщил мэр Липари Марко Джорджанни.
Бразильского друга погибшего туриста нашли с обезвоживанием, в шоковом состоянии. К острову направили военный корабль для участия в спасательной операции. С самого острова эвакуировали 70 человек - местных жителей и туристов.
Вулкан на Стромболи является одним из самых активных на планете и с 1932 года находится в регулярном состоянии извержений. Стромболи известен как «Маяк Средиземного моря», на нем проживают около 500 человек.
🇮🇹🔴🌋IMPACTANTE Esta persona queda impresionada al ver como el volcán Stromboli entra en erupción metros arriba de su casa.@chematierra @EarthQuakesTime @TenshiMex @PepeEnVivo @TiempoExtremoMu pic.twitter.com/8db5lMkPk1— Fernando Caballero (@eduardocr04) 3 июля 2019 г.
Добавим, на итальянском острове Сицилия также активизировался самый большой действующий вулкан Европы - Этна. А на острове Бали в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг.