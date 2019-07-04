Из-за извержения вулкана на острове, возле Сицилии, эвакуировали туристов - погиб человек

На итальянском острове Стромболи в Тирренском море в среду началось сильное извержение вулкана. Во время происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает издание «ANSA».

Вчера в кратере вулкана на острове Стромболи была зафиксирована серия сильных взрывов и выбросов лавы. Падение лавы спровоцировало пожары тростника, а находившиеся в тот момент на острове туристы в ужасе бросались в море.

Один человек погиб во время извержения, на него упал камень. Об этом «ANSA» сообщил мэр Липари Марко Джорджанни.

Бразильского друга погибшего туриста нашли с обезвоживанием, в шоковом состоянии. К острову направили военный корабль для участия в спасательной операции. С самого острова эвакуировали 70 человек - местных жителей и туристов.

Вулкан на Стромболи является одним из самых активных на планете и с 1932 года находится в регулярном состоянии извержений. Стромболи известен как «Маяк Средиземного моря», на нем проживают около 500 человек.

Добавим, на итальянском острове Сицилия также активизировался самый большой действующий вулкан Европы - Этна. А на острове Бали в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг.