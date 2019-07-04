В Очакове шторм унес в море трех человек на надувной лодке – им удалось добраться к берегу самостоятельно

В Очакове в среду, 3 июня, двух мужчин и женщину на надувной лодке шторм унес в море.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«Шторм, который поднялся, начал относить надувную лодку в море. Граждане сразу же сообщили об этом Службу спасения. Во время следования спасателей к месту происшествия, им все же удалось выгрести веслами к берегу. В данной ситуации это удачное стечение обстоятельств, и прежде, чем выходить в море, обратите внимание на прогнозы синоптиков», – говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июля в лимане возле Кинбурнской косы нашли тело 43-летнего мужчины, который несколько дней назад пропал в Очакове.