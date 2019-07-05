7 миллионов литров виски были уничтожены во время пожара на складе в Кентукки - часть попала в реку во время тушения пожара

В результате сильного пожара в Кентукки сгорело около 45 тысяч бочек с виски «Jim Beam». Инцидент произошел в среду, и как сообщают представители компании, мог произойти из-за удара молнии.

Об этом сообщает издание «Reuters».

Часть алкоголя вместе с водой из пожарных гидрантов попала в местную реку Кентукки, сообщает «Lexington Herald-Leader».

«Часть материала (алкоголя - ПН), попала в близлежащий ручей, и сейчас, безусловно, уже в реке Кентукки», - сообщил представитель местного департамента по вопросам энергетики и окружающей среды Джон Мур.

По его словам, из-за снижения уровня кислорода в реке может погибнуть большое количество рыбы. Сейчас ведутся работы по предотвращению дальнейшего загрязнения вод.

Пресс-секретарь «Jim Beam» Дэн Коуэн сообщали, что загорелись два хранилища в Версале, штат Кентукки. Пока аварийные бригады тушили пожар, одно хранилище полностью сгорело.

«По предварительным данным, пожар возник в результате удара молнии. Мы будем работать с представителями власти, чтобы подтвердить причину и устранить последствия инцидента», - сообщил Коуэн.

Также он добавил, что данная партия виски была на ранних этапах созревания, так что инцидент не повлияет на розничные продажи спиртных напитков.

По словам Коуэна на одном из складов было, по меньшей мере, 45 тысяч баррелей, каждый из которых содержал 200 литров виски.

О пострадавших не сообщалось.

Напомним, как в Николаеве пожарные тушили пожар на складе в Ингульском районе. А в Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а двух женщин госпитализировали. До этого, молния ударила в купол Свято-Троицкой церкви в Киевской области.