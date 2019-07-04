На Николаевщине УТБ оштрафовала четыре фуры перевозчика на 150 тысяч евро за нарушение допустимых габаритов и веса

В Николаевской области сотрудники «Укртрансбезопасности», совместно с патрульной и Национальной полицией оштрафовали перевозчиков большегрузов на 150 тысяч евро за нарушения.

Об этом сообщают в пресс-службе «УТБ» на Facebook.

Грузовики ехали по трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». Несколько большегрузов остановили и в ходе проверки составили на перевозчиков административные протоколы. За нарушения габаритно-весовых параметров и правил перевозки больших грузов, а также «сомнительные» разрешения на груз на перевозчикам выписали три штрафа на сумму 30 тысяч 253,5 евро и еще один на сумму 63 тысячи 423 евро.

«Сейчас все грузовые автомобили не допущены к движению по автодорогам Николаевской области до получения соответствующих разрешений и уплаты начисленных штрафных санкций», - сказано в сообщении.

Кроме того, сотрудники «УТБ» возмутились тем, что фуры с перегрузом ездят на «лысой» резине.

«Обратили внимание и на техническое состояние транспортных средств - как можно перевозить такой груз с абсолютно «лысой» резиной?! За это сотрудниками патрульной полиции также составлены соответствующие материалы», - добавили в сообщении.

Напомним, в Николаевской области на участке дороги М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» сотрудники патрульной полиции выявили четыре в грузовика, у которых, вероятно, были поддельные документы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.