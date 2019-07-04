В поселке на Николаевщине из-за сильного ветра снесло вышку «Vodafone» – мобильной связи нет до сих пор

Во вторник, 2 июля, в поселке Казанка из-за порывов ветра упала башня мобильной связи «Vodafone» и линия электропередач.

Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» Андрей Чаленко, инцидент произошел на улице Мира, недалеко от отделения полиции и управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На своей странице в Facebook жительница Казанки Марина Кудинова пишет, что по состоянию на 4 июля мобильной связи все еще нет.

Напомним, что 11 марта 2019 года в Южноукраинске порыв штормового ветра снес вышку мобильной связи.