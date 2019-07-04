Суд отказал в аресте водителя грузовика, который является участником аварии на Николаевщине, где погибла девушка

В четверг, 4 июля, судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко отказал в ходатайстве об избрании меры пресечения водителю грузовика, который является участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 25-летняя девушка.

Соответствующее решение суда имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Как известно, 2 июля на автодороге Н-24 «Николаев – Благовещенское», вблизи села Благодатное столкнулись грузовой микроавтобус «Mercedes Benz» и «Mercedes Sprinter» - междугородняя «маршрутка» сообщением «Николаев-Первомайск». В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе оба водителя, и погибла 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. А 3 июля полиция задержала водителя грузовика.

Судья отказал прокурору в удовлетворении ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, и постановил возложить на него обязательства прибывать по каждому вызову в суд и к следователю в данном уголовном производстве.

В комментарии «Преступности.НЕТ» судья Иван Дирко рассказал, что указанные в ходатайстве риски были необоснованны, поскольку подозреваемый имеет стойкие социальные связи – женат, имеет постоянное место жительства, является экс-сотрудником милиции, на данный момент пенсионер. Также он не намерен скрываться от органов суда и следствия. Помимо этого, он акцентировал на спорных обстоятельствах самого ДТП, в частности, на отсутствии грубых нарушений со стороны подозреваемого, поскольку участок, где произошла авария, является проблемным, где водители из-за ямочного ремонта вынуждены выезжать на встречную полосу движения. А водитель другого транспортного средства, в свою очередь, не предпринял попытки затормозить и повернул в сторону приближающегося автобуса.

Касательно информации о том, что водитель грузовика был в состоянии опьянения, то у него было выявлено 0,6 промилле, однако это не является показателем того, что мужчина был пьян, поскольку при таком показателе не нарушается скорость реакции.