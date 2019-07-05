На Николаевщине в реке утонул 38-летний мужчина

В четверг, 4 июля, в акватории реки Ингул в районе села Софиевка Жовтневого района найдено тело утонувшего мужчины.

Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение на линию «101» о том, что 38-летний мужчина во время купания пропал без вести поступило в 15:39. В результате тело погибшего было найдено его товарищами до прибытия аварийно-спасательного отделения 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, что в лимане возле Кинбурнской косы нашли тело 43-летнего мужчины, который несколько дней назад пропал в Очакове.

Также напомним, что в Николаевской области разыскивают 40-летнего Сергея Береста, который 24 июня ушел с дачи и пропал. Для поисков мужчины привлекли и водолазов, однако на данный момент мужчина так и не найден.

