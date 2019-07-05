Из-за отравления в детском лагере в Коблево в больнице остаются 21 ребенок и одна женщина

В больнице по состоянию на утро 5 июня остаются 21 ребенок и взрослая женщина, которые отравились в оздоровительном лагере «Салют» в Коблево.

Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как известно в Коблево 1 июля отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ. Полиция из-за происшествия открыла уголовное производство. Госпотребслужба составила протоколы об админнарушениях на руководителя и повара лагеря, а также направила предписания по устранению нарушений. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем.

Позже в облздраве сообщили, что 3 июля отравились еще трое детей. В то же время в сводке ГСЧС указано, что в тот день с подозрением на кишечную инфекцию в Николаевскую областную инфекционную больницу обратились девять детей и одна взрослая женщина, которые тоже отдыхали в данном учреждении.

«Всего госпитализировали 25 детей и одну женщину в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской ЦРБ и Областной инфекционной больницы. По состоянию на 07:00 05.07.2019 г. в больнице остается 21 ребенок и одна женщина», – говорится в сообщении.

Разработан план мероприятий по локализации и ликвидации группового заболевания. Осуществляются мероприятия по установлению возбудителя инфекционного заболевания и установления окончательного диагноза.

Напомним, как в курортном селе Коблево продавщица уронила в песок рогалик, после чего облизала его и положила к остальной продукции.