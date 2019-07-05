Из-за мелкого ДТП в центре Николаева на Никольской временно образовалась пробка

В центре Николаева днем 5 июня на улице Никольской временно затруднилось движение транспорта из-за столкновения двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль «ВАЗ» задел передней левой частью правую строну бампера движущейся впереди «Honda» перед пешеходным переходом в районе пересечения с улицей Лягина. Водители автомобилей на месте составляют европротокол.

Несмотря на несерьезные повреждения, стоящие посреди проезжей части автомобили на время усложняли движение транспорту. На месте также были патрульные, которые регулировали проезд автомобилей на перекрестке улиц Никольской и Лягина.

Через непродолжительное время участники ДТП уехали.